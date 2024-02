Kirchengemeinde in Radevormwald Küsterin genießt nun ihren Ruhestand

Unweit der Lutherischen Kirche in der Burgstraße ist Sabine Suppes aufgewachsen. Mit der Gemeinde war sie seit jeher verbunden, doch erst 1988 übernahm sie durch einen glücklichen Zufall die Stelle als Küsterin. „Ich habe Einzelhandelskauffrau gelernt, was aber mit kleinen Kindern nicht funktionierte“, erzählt Suppes. Denn Ende der 1980er-Jahre war das Angebot an Betreuungsplätzen nicht gut ausgebaut, eine Betreuung in der Kita maximal bis mittags gewährleistet.