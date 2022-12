Kirche in Radevormwald „Einmal Gemeinde, immer Gemeinde“

Als Küsterin hat Hilda Wessa am 1. November 1999 in der Kirchengemeinde angefangen. „Anfangs habe ich im Wartburghaus gearbeitet. Der damalige Hausmeister Roman Stikelmaier hat mich gefragt, ob ich nicht zur Unterstützung dort mithelfen wollte, nachdem seine Frau ihren Posten aufgegeben hatte“, erinnert Hilda Wessa sich an die Anfänge ihrer Arbeit in der Kirchengemeinde. Der spätere Vorteil, dass fortan nicht mehr nur ein Ehepaar für die Arbeiten zuständig gewesen ist, sondern zwei voneinander unabhängige Personen, sei am Anfang nicht der ganzen Gemeinde bewusst gewesen. „Man war es eben gewöhnt, dass es ein Hausmeisterehepaar gibt. Aber gerade in der Urlaubszeit hat sich der Vorteil schnell gezeigt“, sagt Hilda Wessa. Schließlich seien dann nicht beide Hausmeister gleichzeitig weg.