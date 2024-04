Wülfingmuseum in Radevormwald Künstlerinnen stellen zwischen Tuchen und Garn aus

Schon auf den ersten Blick stechen die meisten Exponate in den Ausstellungsräumen der alten Tuchfabrik heraus, durch ihre Form, die gewählten Materialien und ihre Farben. Es sind Kunstwerke, 44 an der Zahl, die vier Künstlerinnen erstellt haben und oberflächlich gesehen nichts miteinander zu tun haben. Bei näherer Betrachtung jedoch fallen Gemeinsamkeiten auf: Einige nutzen ähnliche Inhalte oder gar Materialien, auf eigener Weise dargestellt und interpretiert. Rohstoffe wie Fäden, Stoffe oder Darstellungen von Spulen, Backsteinwände oder eben das Rad einer Dampfmaschine bringen die Werke miteinander und vor allem mit dem Wülfingmuseum und der alten Tuchproduktion in Verbindung.