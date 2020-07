Blumenmeer in Radevormwald : Krokusse blühen am Kreisel in voller Pracht

Radevormwald Bereits im November 2019 hatten Rader Naturfreunde und Vertreter der Verwaltung etwa 1500 Krokus-Zwiebeln gepflanzt, die jetzt für ein Blumenparadies sorgen. Zwischen den Fahnen wurden 180 Zwiebeln in jeweils fünf Löcher gesetzt.

(rue) Der Arbeitseinsatz seit dem Frühjahr hat sich gelohnt: Die Grünfläche in der Mitte des Kreisels an der Sparkasse hat sich in ein buntes Blumenmeer verwandelt – ein schöner Hingucker mitten in der Innenstadt. Bereits im November 2019 hatten Rader Naturfreunde und Vertreter der Verwaltung etwa 1500 Krokus-Zwiebeln gepflanzt, die jetzt für ein Blumenparadies sorgen. Zwischen den Fahnen wurden 180 Zwiebeln in jeweils fünf Löcher gesetzt. „Und jetzt können wir uns alle anschauen, was wir seit dem Frühjahr in einer langen Reihe von Arbeitseinsätzen zuwege gebracht haben“, berichtet Kathrin Hentzschel vom Naturschutzbund. Sie ist immer mal wieder auf der Fläche anzutreffen, jüngst zum Jäten der Flächen, denn natürlich bahnt sich immer mal wieder das Unkraut seinen Weg durch die bunte und vielfältige Pracht. Im Herbst hatten Mitarbeiter des Betriebshofes bereits vier Zierquitten gepflanzt. Bezahlt wurde die Aktion aus Spenden, die der Bergische Naturschutzverein auf Tauschbörsen eingenommen hat, und vom Rader Förderverein für Naturschutz. foto: maya bennicke