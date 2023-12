Skulpturen in Radevormwald RUA bemängelt ungepflegte Kunstwerke

Info

Beispiele Neben den genannten Kunstwerken im öffentlichen Raum können Spaziergänger auch andere Skulpturen im Stadtgebiet entdecken, so auf dem Schlossmacherplatz die Plastik „Menschenkreis“ der Wuppertaler Künstlerin Ulla Hees. An der Weststraße wurde eine Hausfassade mit optischer Kunst von Achim Zeman gestaltet. Neben dem Gartenhäuschen im Parc de Châteaubriant befindet sich auch das Kunstwerk „Dialog“ von André Bregnard. Nicht vergessen werden dürfen die Arbeiten des 2021 verstorbenen Radevormwalder Bildhauers und Steinmetzen Rolf Heinz. Er schuf den Brunnen auf dem Schlossmacherplatz und den Stein „Willkommen in Radevormwald“ am Kreisel in Bergerhof.