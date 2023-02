Kriminalitätsstatistik für Radevormwald 21 Prozent mehr Delikte in der Bergstadt

Dass die Polizei dennoch kreisweit eine bessere Aufklärungsquote aufweist, hat mit einem Täter zu tun, der nach Informationen unserer Redaktion in Radevormwald wohnte: Ein 34-Jähriger mit bosnisch-herzegowinischer Staatsangehörigkeit wurde im Herbst 2022 festgenommen, ihm wird eine ganze Serie von Einbrüchen vorgeworfen, die er unter anderem in Düsseldorf, in den Kreisen Neuss und Mettmann, in Remscheid und im Oberbergischen Kreis verübt haben soll. Der finanzielle Schaden wurde von der Polizei auf etwa 140.000 Euro beziffert. Überführt wurde der Täter durch DNA-Spuren, die er an mehreren Tatorten hinterlassen hatte.