Autorenlesung in Radevormwald : Mörderische Spannung umgarnt die Zuhörer

Radevormwald Bei einer Autorenlesung gab Martina Kempff kleine Kostproben aus ihrem neuesten Krimi preis.

Geduldig signierte Kempff am Donnerstagabend in der Bergischen Buchhandlung am Schlossmacher Platz ihr neustes Werk. „Es ist wirklich ein guter Krimi. Fast schon ein bisschen ein Thriller, aber nicht ganz so blutig“, verrät sie mit einem Schmunzeln. Krimis zu schreiben, ist ihre Leidenschaft. In ihnen verpackt sie ganz nebenbei auch kleine Liebesgeschichten oder heitere Episoden. „Ich transportiere gerne Liebesgeschichten oder Beziehungsgeschichten in Krimis. Einen reinen Liebesroman zu schreiben – ich glaube ich nicht, dass es mir so viel Spaß machen würde“, sagt Martina Kempff.