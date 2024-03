Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Kreuzweg, Exerzitien, Agape, Innehalten und Orgelmusik

Ökumenischer Kreuzweg an Palmsonntag Alle Interessierten können am kommenden Sonntag, 24. März, Palmsonntag, den Ökumenischen Kreuzweg mitgehen. Gemeinsam machen sich die christlichen Gemeinden aus Radevormwald auch in diesem Jahr wieder auf, das kleinere Holzkreuz zum großen Holzkreuz nach Herkingrade zu bringen. Um 15 Uhr treffen sich alle, die gut zu Fuß sind, am Parkplatz des Landhaus Önkfeld, um von dort zusammen in Richtung Herkingrade aufzubrechen. „Auf einer etwa zwei Kilometer langen Wegstrecke halten wir immer wieder an, um unter dem Motto des Jugendkreuzwegs ‚Was ist dein POV?’ miteinander nachzudenken, innezuhalten und in Aktion zu kommen“, berichtet Pfarrer Philipp Müller. „POV“ stehe für „Point of View“ und fordere alle auf über ihre Standpunkte, Sichtweisen und Blickwinkel nachzudenken. „In diesem Jahr laden wir außerdem dazu ein, nach dem Kreuzweg bei einem warmen Getränk im Gemeindehaus Herkingrade zu verweilen. Sicher wird es Einige geben, die im Anschluss eine Mitfahrt zum Landhaus Önkfeld anbieten können, um die Autos wieder einzusammeln“, erläutert Müller den Ablauf.