Politik in Gummersbach : Kreistag über Zukunft des Kreishauses

Wie das Areal des Kreishauses in Gummersbach in Zukunft aussehen wird, steht noch nicht fest. Foto: OBK

Oberberg SPD, Grüne und Linke haben für Sondersitzung umfangreichen Antrag gestellt.

Die Kreistagsfraktionen von SPD , Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke haben einen Antrag zur Sondersitzung des Kreistages am Donnerstag eingebracht. In der Sitzung sollen die Architektenleistungen für den Kreishausanbau vergeben werden.

„In ihrer Stellungnahme zum Kreishaushalt für 2023/2024 haben die Bürgermeister der Kommunen gefordert, dass angesichts der angespannten Haushaltssituation das Projekt des Kreishausanbaus in seiner bisherigen, prestigeträchtigen Form endgültig ad acta gelegt wird“, berichtet Sven Lichtmann Vorsitzender der SPD-Fraktion im Kreistag. Vor diesem Hintergrund hätten die Fraktionen im Zuge eines Grundsatzbeschlusses gefordert, die Vergabe von Architektenleistungen in Millionenhöhe an die Vorgabe zu binden, das Projekt auf das erforderliche Mindestmaß zu beschränken. „Die Belange der Kommunen und des Kreises müssen in Einklang gebracht werden“, fordert Lichtmann.