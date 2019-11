Naturfreunde in Radevormwald : Kreisel bald eine blühende Oase

Naturfreunde in Radevormwald

Radevormwald Schon jetzt laufen die Pflanzaktionen, damit Blumen auch die Insektenwelt erfreuen.

() Der Kreisel in der Rader Innenstadt, wo sich Kaiser-, Hohenfuhr- und Ülfestraße begegnen, soll in eine blühende Oase verwandelt werden. Mitarbeiter des Betriebshofs hatten unter der Leitung von Ingo Oberkersch die ersten Arbeiten zur Umgestaltung begonnen.

Im Außenbereich bleibt der Rasen, der am Rand mit Frühblühern aufgehübscht wird. Zur Mitte hin folgen drei konzentrische Ringe mit in Höhe, Farbe und Blühzeitraum abgestimmten Stauden, die allesamt insektenfreundlich sind, pralle Sonne und Trockenheit vertragen und unempfindlich gegen Streusalz sind. Zur Mitte hin wurden am Montag bereits vier Zierquitten gesetzt. Die Mitte selbst bleibt frei für den Weihnachtsbaum. Hier werden jeweils den Sommer über recht hochwachsende zweijährige Sommerblüher stehen.