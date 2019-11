Kreisel in Radevormwald : Hier soll ein Krokus-Paradies wachsen

Sie machten mit (von links): Gabriele Fennel, Bernd Bornewasser, Kathi Hentzschel, Dietmar Fennel, Maya Bennicke, Beate Neuhaus, Regina Hildebrandt, Niklas Lawejski, Marianne Bornewasser, Herbert Schmitz. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Auf die Initiative des Bergischen Naturschutzvereins hin haben Bürger und Vertreter der Verwaltung gestern rund 1500 Krokus-Zwiebeln gesetzt.

Etwas verwundert betrachteten viele Autofahrer am Montagvormittag die Frauen und Männer, die auf der Grundfläche in der Mitte des Kreisels an der Sparkasse mit Spaten und Eimern zugange waren. Rader Naturfreunde und Vertreter der Verwaltung pflanzten rund 1500 Krokus-Zwiebeln, die im Frühjahr den Kreisverkehr in ein Blumenparadies verwandeln werden. Maya Bennicke, Gärtnermeisterin und Mitglied im Bergischen Naturschutzverein, erklärte den Teilnehmern der Aktion, wie sie vorzugehen hatten. „Wir werden pro ,Tortenstück’ zwischen den Fahnen 180 Zwiebeln in jeweils fünf Löcher setzen“, erläuterte sie.

Bereits in der vergangenen Woche waren durch Mitarbeiter des Betriebshofes vier Zierquitten gesetzt wurden. Am Montag packten für die Verwaltung Regine Hildebrandt und Beate Neuhaus vom Bauverwaltungsamt sowie der neue Klimamanager Niklas Lajewski mit an.

Der Bergische Naturschutzverein hatte bereits Anfang des Jahres das Projekt vorgeschlagen, es war allerdings schwierig, Sponsoren zu gewinnen. Die nun gesetzten Krokusse konnten aus Spenden bezahlt werden, die der RBN auf Tauschbörsen eingeworben hatte. Doch nicht für alle Pflanzen fand sich ein Spender, so das der Rader Förderverein für Naturschutz einspringen musste.

Natürlich würden die Naturschützer gern noch mehr Verkehrsinseln und Kreisverkehre in Radevormwald begrünen, doch das ist rechtlich nicht möglich. „Nur der Kreisel im Bereich Hohenfuhr- und Kaiserstraße ist in der Verantwortung der Stadt, nur hier können wir das ganze durchführen“, erklärt Kathi Hentzschel, die Geschäftsführerin der Bergischen Naturschutzvereins. Denn die übrigen Anlagen, so die Trägerin des Rheinlandtalers, lägen in der Zuständigkeit des Landesbetriebes Straßen.NRW.