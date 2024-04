Feuerwehr-Urgestein aus Radevormwald Kreisbrandmeister Wilfried Fischer hört auf

Nach rund sechs Jahren an der Spitze der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis wird Wilfried Fischer aus Radevormwald mit dem 1. Mai in den Ruhestand gehen. Der oberbergische Kreistag hat in seiner Sitzung am Donnerstag Brandamtsrat Julian Seeger aus Marienheide zu Fischers Nachfolger bestellt. Wie schon bei Fischers Berufung fiel das Votum für den neuen Kreisbrandmeister in dem Gremium einstimmig.