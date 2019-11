Oberbergischer Kreis : Reicht die Zahl der Kinderärzte aus?

Radevormwald Auf Kreisebene machen sich Verwaltung und Politik Gedanken über die kinderärztliche Versorgung. Der Notdienst wurde bereits reduziert. In Radevormwald sind die Bedingungen allerdings noch komfortabel.

Der Ausschuss für Gesundheit und Notfallvorsorge des Kreises hat sich nun in einer Sitzung mit diesem Thema beschäftigt. In Oberberg zeichne sich „wie auch in anderen ländlichen Regionen sowohl im hausärztlichen als auch im fachärztlichen Bereich ein erheblicher Ärztemangel ab“, heißt es in der Vorlage für die jüngste Sitzung. „Momentan bereitet die kinderärztliche Versorgung vor dem Hintergrund des Ausscheidens von zwei Fachärzten, die keine Nachfolge für ihre Praxis finden konnten, Anlass zur Sorge.“ Der drohende Verlust eines Vertragsarzt-Sitzes soll nun abgewendet werden, indem die Klinikum Oberberg GmbH sich dazu bereit erklärt, diesen Sitz in der Kinder- und Jugendmedizin zu übernehmen. Eventuelle Fehlbeträge soll der Kreis in Höhe von maximal 100.000 Euro pro Jahr ausgleichen.