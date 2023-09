Senioren- und Pflegebetreuung in Radevormwald Kreis hilft „aktiv55plus“ mit einmaliger Zahlung

Die Nachricht, dass der Trägerverein „aktiv55plus“ in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist, hat viele Menschen in Radevormwald bestürzt. Der Verein übernimmt unter anderem die Senioren- und Pflegeberatung in der Stadt. Sollte der Verein sich im schlimmsten Fall auflösen, wird dieses Angebot zwar auf andere Weise aufrecht erhalten – etwa durch die Stadtverwaltung oder einen neuen Träger –, doch „aktiv55plus“ genießt darüber hinaus in der Stadt wegen der vielen regelmäßigen Veranstaltungen und Hilfestellungen für Senioren viel Zuspruch und Respekt.