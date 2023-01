Stadtfinanzen in Radevormwald Kreis genehmigt Haushalt in Rekordzeit

In den vergangenen Jahren erlebte die Stadt oft eine Hängepartie bei der Genehmigung ihres Haushaltes, was nicht zuletzt daran lag, dass die Kommune sich in der Haushaltssicherung befand und die Kalkulationen in Gummersbach auf Herz und Nieren geprüft wurden. Manchmal dauerte es bis weit ins Jahr, bis der meist in der letzten Ratssitzung des Jahres verabschiedete Haushalt freigegeben wurde. Das hatte Folgen für die Umsetzung von Projekten, die nicht in die Wege geleitet werden konnten, solange die Kreisverwaltung nicht grünes Licht gegeben hatte.