Ferienaktion auf der Brede : „Uuuuund Action...“ – Filmdreh an der Wupper

Die Harry-Potter-Gruppe bei der Arbeit. Tami, Mika und Emma bei der Arbeit. An der Kamera steht Robin. Foto: Flora Treiber

Wupperorte Im Jugendtreff „Life“ schlüpfen Kinder in die Rolle von Schauspielern und Drehbuchautoren. Am Freitag werden die Filme gezeigt.

Die Mädchen und Jungen, die in dieser Woche an dem Ferienspaß-Projekt „Und Action!“ teilnehmen, stellen seit Montag ihre Kreativität unter Beweis. Im Jugendtreff „Life“ auf der Brede sind die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in die Filmwelt abgetaucht und haben nicht nur die verschiedenen Genres kennengelernt.

„Am Montag haben wir über Lieblingsfilme gesprochen und gelernt, wie man selber ein Drehbuch schreiben kann“, sagt Lisa Fricke. Zusammen mit Isabelle Skora und Kevin Cords setzt sie das Projekt um und hat es für den Ferienspaß geplant. Nach den Einführungen und dem Schreiben des Drehbuchs am Montag konnten am Dienstag die ersten Dreharbeiten starten. Je nach Interesse entschieden sich die Teilnehmer für die verschiedenen Filmprojekte. Umgesetzt wurden die Genres Fantasy, Zauberei und Detektivfilm.

Ferienspaß Bis kommenden Freitag findet die Filmdrehwoche im „Life" statt, nächste Woche startet dann die nächste Naturwoche im Zuge des Ferienspaßes an der Wupper.

Tami, Emma, Mika und Robin haben sich für die Verfilmung einer Harry-Potter-Fortsetzung entschieden. Sie verkörpern die Kinder von Harry oder Hermine und sind damit die nächste Generation von großen Zauberern. „Das macht total Spaß, einen Film zu drehen, und ich spiele Eric Potter, mein Vater ist Harry Potter“, sagt Mika. Er ist passend für seine Rolle in einem langen Umhang gekleidet. Seine wichtigste Requisite für den Film ist der Zauberstab.

Kameramann Robin ist in dieser Woche nicht nur für die technische Umsetzung, sondern auch für konkrete Regieanweisungen zuständig. „Robin ist ziemlich streng, aber das finde ich gut so“, sagt die zehnjährige Tammi. Hilfe von Kevin Cords und den anderen Betreuern bekommt die Gruppe nur in Ausnahmesituationen. „Die Kinder sollen so viel wie möglich alleine machen. Wir haben die technische Ausrüstung gestellt und auch bei den Requisiten geholfen“, sagt der Mitarbeiter des Jugendamtes. Während die Zauberer-Gruppe am Dienstag bereits die ersten Szenen auf dem Schulhof filmte, steckte die Fantasy-Gruppe an diesem Tag noch in den Vorbereitungen. Das Monster-Kostüm musste vor dem Beginn der Dreharbeiten fertiggestellt werden. „Ich spiele das Monster. Ich werde durch einen Fluch in ein Monster verwandelt, und die anderen Kinder versuchen, mich wieder zurückzuverwandeln“, sagt Anis. Der Grundschüler konnte am Mittwoch dann in das fertige Kostüm schlüpfen, das aus einem alten Sack gefertigt wurde.

Die anderen Kinder aus seiner Gruppe Paul, Leni und Juli freuen sich über das Filmprojekt. „Ich finde das richtig cool und zeige den Film am Freitag meiner Mama“, sagt Juli. Sie war in der gesamten Woche mit viel Engagement bei der Sache. Ob Anis vom Monster zurück in ein Kind verwandelt werden kann, sehen die Eltern der Kinder dann bei der Filmvorführung am Ende der Woche. Die Mitarbeiter des Jugendtreffs „Life“ genießen das Leben, das seit einigen Wochen wieder auf der Brede herrscht. „Der Lockdown war für die Kinder und die Eltern schwer. Alle haben Nachholbedarf und freuen sich darüber, dass der Ferienspaß stattfindet“, sagt Lisa Fricke.

Anis hat in diesen Sommerferien zahlreiche Aktionen des Ferienspaß besucht. „Ich war mit den Jäger auf der Pirsch und habe Fledermäuse beobachtet. Die Filmwoche finde ich am besten“, sagt er.