Freizeit in Radevormwald : Kreative Zeit zu Hause verbringen

Radevormwald Die meisten Menschen verbringen die Zeit der Corona-Pandemie in den eigenen vier Wänden. Freie Zeit können sie kreativ nutzen.

Elisabeth Rübsam ist Einzelhändlerin in Radevormwald und betreibt „Das Stoffkränzchen“ an der Kaiserstraße. Am Dienstag war sie zwar noch in ihrem Geschäft, aber Kunden durften bereits nicht mehr in den Laden. „Die Nachrichten waren zwar nicht eindeutig, aber ich habe mich dafür entschieden mein Geschäft nicht mehr zu öffnen“, sagt die Einzelhändlerin. Im Stoffkränzchen verkauft Elisabeth Rübsam nicht nur Materialien für Handarbeiten, sondern gibt auch viele Kurse und Anleitungen für kreative Ideen. Das Fachgeschäft ist ein kreativer Ort in der Innenstadt. Die Angebote müssen jetzt pausieren, aber die Liebe zur Handarbeit wird in dieser Zeit neu entdeckt. „Handarbeiten, wie Stricken und Häkeln, aber auch Nähen liegen wieder richtig im Trend. Im Zusammenhang mit mehr Achtsamkeit und Umweltschutz setzen die meisten Kunden auf Naturmaterialien“, sagt Elisabeth Rübsam. Jetzt, im Frühling, sind Pastellfarben, wie Rosa, Vanille oder Mintgrün sehr beliebt und werden zu leichten Jäckchen oder Westen, Tüchern oder Wohnaccessoires verarbeitet.