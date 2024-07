Gesundheitsversorgung in Radevormwald Krankenhaus-Petition nun auch auf Papier möglich

Der Initiator teilt mit, dass nun auch die Möglichkeit besteht, die Petition auf analogem Weg zu unterstützen. In den vergangenen Tagen sei mehrfach die Bitte geäußert worden, auch Unterschriften in Papierform zu ermöglichen. „Diesem Wunsch sind wir gerne gefolgt“, erklärt Ebbinghaus. Die Unterschriftenlisten liege seit Montag an der Rezeption des Rathauses (Haupteingang), im Servicebüro des Rathauses und in der Stadtbücherei im Bürgerhaus, Schlossmacherstraße 4-5, aus. „In den kommenden Tagen kann die Petition aber auch in Arztpraxen und im Büro von ,aktiv55plus’ unterschrieben werden.“