Gesundheitsversorgung im Bergischen : Krankenhäuser müssen gut erreichbar sein

Radevormwald/Oberberg Der für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) sieht für die Menschen im Bergischen Land eine gute und sichere Versorgung gefährdet.

Für eine möglichst nahe und gut erreichbare Versorgung in Krankenhäusern setzt sich der auch für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Sven Wolf (SPD) ein. „Gerade im ländlichen Raum wie im Bergischen Land, etwa in Radevormwald, sind Krankenhäuser wichtige Anlaufpunkte für die Gesundheit“, meint er. Ein Großteil der Menschen in Oberberg wünsche sich eine ortsnahe Krankenhausversorgung. 84,9 Prozent lehnten es ab, dass einzelne Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen geschlossen werden. Das gehe aus einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey hervor, die die SPD-Fraktion im Landtag NRW in Auftrag gegeben hat.