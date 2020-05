Die Kraft der Kräuter : Holunder heilt und schmeckt

Radevormwald Um den Holunder gibt es viele Mythen, aber die Heilkraft der duftenden Pflanze ist real.

Der Holunder blüht in Radevormwald genau jetzt, Ende Mai. Das beliebte Moschuskrautgewächs ist das Finale der BM-Themenserie „Die Kraft der Kräuter“. Anke Höller, die das „Bergische Kräuterstübchen“ in der Ortschaft Borbeck betreibt, kennt viele Geheimnisse um die Pflanze. „Früher haben alle Bauern ihren Hut vor dem Holunder gezogen, weil der Holunder für sie heilig war. Wenn der Holunder blüht, ziehen die Wälder ihr Hochzeitskleid an“, sagt Anke Höller.

Nachhaltigkeit Wer Wildkräuter in der Natur sammelt, sollte einige Grundsätze beachten. Man sollte nur die Pflanzen sammeln, die man kennt und eindeutig bestimmen kann. Außerdem sollte man beim Sammeln von Kräutern Straßenränder, Hundelaufstellen und gedüngte Wiesen meiden. Anke Höller empfiehlt achtsames Sammeln: Immer nur wenige Kräuter von einer Sammelstelle zu nehmen, um den Fortbestand der Pflanze zu gewährleisten und natürlich nur so viele Kräuter zu sammeln, wie man wirklich braucht und verzehren kann.

Die heilenden Wirkstoffe findet man nicht nur in den Blüten, sondern auch in den Beeren, Blättern und Wurzeln. „Die ganze Pflanze kann gesammelt und verwertet werden. Die Blätter kann man vor und nach der Blüte sammeln, die Blüten im Frühjahr, die Beeren, sobald sie schwarz sind, und auch die Rinde kann im Frühjahr verwertet werden“, sagt Anke Höller. Wer den Holunder sammeln möchte, muss auf die Verwechslungsgefahr mit dem Roten Holunder und dem Zwergholunder achten. Den Unterschied zwischen dem Holunder und dem Zwergholunder erkennt man an den Blättern. „Die Blätter des Zwergholunders sind scharf gesägt und riechen unangenehm. Die Blüten sind rötlich-weiß und die des Schwarzen Holunders weiß-gelblich“, sagt die Kräuter-Expertin. Verwechselt werden kann der heilende Holunder auch mit dem Roten Holunder, den man an den andersartigen Dolden erkennt.