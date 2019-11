Kräuterstübchen in Radevormwald : Diese Schokolade ist keine Sünde

Radevormwald Erneut ging es im Bergischen Kräuterstübchen um die Frage, ob es gesunde Schokolade überhaupt gibt. Die Antwort darauf konnte „Kräuterfrau“ Anke Höller geben und damit ihre Kursteilnehmer sehr verblüffen.

Schon der Duft, der am vergangenen Samstag durch die Räume des Bergischen Kräuterstübchens in der Luft lag, ließ das Wasser im Munde zusammenlaufen. Alle Teilnehmer, die sich zu einem Schokoladenkursus bei Kräuterexpertin Anke Höller in Borbeck eingefunden hatten, konnten ihre Vorfreude auf den vierstündigen Kursus kaum verbergen.

Kursleiterin Anke Höller schmunzelte vielsagend. Sie allein konnte alle Register ziehen, um mit einem alten Vorurteil gründlich aufzuräumen. „Viele denken, dass Schokolade erst einmal nicht gesund ist. Sie besitzt im Allgemeinen viel Zucker und sehr häufig auch eine Menge an Zusatzstoffen“, erklärte Anke Höller. Es war ihr dieses Mal ein Anliegen, besonders jetzt, in der Vorweihnachtszeit mit Aufklärungsarbeit und leckeren Rezepten der viel gescholtenen Schokolade zur Seite zu stehen.

Dazu zog Höller ihr As aus dem Ärmel – die Kakaobohne. „Die Kakaobohne haben viele Menschen noch nie gesehen oder gekostet“, so Anke Höller. Sie reichte diese Frucht herum, mahlte sie klein und ließ die Kursteilnehmer das pure Kakaopulver probieren. „Das schmeckt ja gar nicht nach Kakao. Das schmeckt ganz fruchtig“, waren sich die elf Frauen einig.

Anke Höller erzählte von den verschiedenen Anbaugebieten der Kakaobohnen und konnte in ihrem Kurs gleich Bohnen aus drei unterschiedlichen Gebieten vorweisen. Die Frauen erfuhren von den zahlreichen Eigenschaften dieser Bohne, die nachweislich sehr nahrhaft ist und für viele gute Eigenschaften zur Erhaltung der Gesundheit steht. Aufmerksam lauschten die Kursteilnehmer während der Theoriestunde. Doch dann ging es ganz praktisch ans Werk. Es galt, sechs verschiedene Schokoladen selbst herzustellen. „Wir stellen die Sorten so her, dass sie bekömmlich und lecker sind. Die gesunden Inhaltsstoffe des Kakaos geht leider bei der herkömmlichen Herstellung verloren“, so Anke Höller.