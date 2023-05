Naturfreunde in Radevormwald Bei diesen Pflanzen ist die Nachfrage besonders groß

Besucherin Andrea (55) ist aus Wipperfürth gekommen und nicht zum ersten Mal auf der Radevormwalder Pflanzentauschbörse. Eigentlich gehört sie mittlerweile gar schon zu den Stammkunden, doch anders als andere langjährige Besucher ist sie diesmal nicht mit einem Einkaufszettel gekommen. „Ich wollte mich diesmal einfach mal umschauen, was es so gibt und was mir so ins Auge springt“, erzählt die Wipperfürtherin offen. Zwei Töpfe mit rot blättrigem Sauerklee oder auch roter Schmetterlingsklee genannt, hält sie in den Händen. Eins für sie und eins zum Verschenken, berichtet sie. In ihrem Garten und auf dem Balkon achtet sie mittlerweile darauf, dass es insektenfreundlich ist. Nach einem bestimmten Muster geht sie dabei aber nicht vor. In erster Linie sollte es schön aussehen, findet sie. Daher hält sie gerne Ausschau nach Raritäten, Pflanzen, die außergewöhnlich aussehen. „Wir haben auch schon mal Salate und Gemüse gepflanzt, aber das ist ziemlich aufwendig, und in diesem Jahr hatte ich weder Zeit noch Lust dazu“, gesteht sie.