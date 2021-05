Oberbergische Polizei : Ein Schwerverletzter bei Unfall zwischen Remlingrade und Sondern

An Christi Himmelfahrt kam es im Norden des Rader Stadtgebietes zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten.

Radevormwald Auf der Kreisstraße 8 zwischen den beiden Ortschaften kam es zu einem Unglück, an dem ein Krad- und ein Autofahrer beteiligt waren. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Straße musste rund rund zwei Stunden lang gesperrt werden.

(s-g) Am frühen Donnerstagnachmittag ist es im Norden des Radevormwalder Stadtgebietes, zwischen den Ortschaften Remlingrade und Sondern, zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Wie Leitstelle der Oberbergischen Polizei mitteilte, traf der Alarm gegen 14.30 Uhr ein. Beteiligt an dem Unfall waren ein Autofahrer aus Wuppertal und ein Kradfahrer, über dessen Herkunft am späten Nachmittag noch nichts verlautete.