Bürgerzentrum in Radevormwald Kostenfreie Yoga-Kurse an der Wupper

Freitags werden zwei Kurse im Bürgerzentrum angeboten: der erste, von 10 bis 11 Uhr, richtet sich an Eltern mit kleinen Kindern (drei bis vier Jahre), die gemeinsam Yoga ausprobieren wollen. Hier wird sich die Übungsleiterin gezielt nach den Bedürfnissen der Eltern und Kinder richten. Der zweite Kursus findet von 11 bis 12 Uhr statt und ist für Jedermann geöffnet. Hier sollen Frauen und Männer zusammen in einem Raum trainieren. Ein geeignetes Angebot also auch für Paare, die gemeinsam eine neue Sportart ausprobieren wollen.