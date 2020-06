Ortschaft in Radevormwald : Jazz-Matinee in Honsberg abgesagt

Die „Beale Street Jazz Band“ gehörte zu den beliebten Formationen, die bei der Jazz-Matinee dabei waren. Foto: Sigrid Augst-Hedderich

Radevormwald Die Dorfgemeinschaft Honsberg hat ihre Sommer-Konzerte für dieses Jahr abgesagt – Grund ist die Corona-Pandemie. Für die Comedy-Show, einen der traditionellen Höhepunkte im Programm, gibt es dagegen noch Hoffnung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Wie die meisten Vereine leidet auch die Dorfgemeinschaft Honsberg unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Die beiden Musikveranstaltungen, die in diesem Sommer stattfinden sollten, hat der Vorstand abgesagt und auf den Sommer 2021 verschoben. Obwohl Veranstaltungen unter freiem Himmel mit bis zu 100 Personen stattfinden dürfen, ist der Dorfgemeinschaft das Risiko zu groß. „

Sobald das Wetter nicht mitspielt und wir ins Dorfhaus umziehen müssen, wird es schwierig den Mindestabstand einzuhalten. Deswegen wird es in diesem Sommer keine Konzerte in Honsberg geben“, sagt der Vorsitzende Christoph Konrad. Er weiss, dass diese Entscheidung nicht nur eine Enttäuschung für die Dorfgemeinschaft, sondern auch für die Künstler ist, die nach Radevormwald kommen sollten. „Für Musiker ist dieses Jahr sehr schwierig, weil die meisten Konzerte abgesagt wurden. Wir haben uns deswegen dazu entschieden die Künstler für das nächste Jahr zu buchen und die Verträge sind auch schon in trockenen Tüchern.“

Info Dorfgemeinschaft Honsberg Vorstand Die Dorfgemeinschaft Honsberg wird von Christoph Konrad geleitet. Die zweite Vorsitzende ist Nicole Konrad. Der Vorstand besteht außerdem aus Schatzmeisterin Jutta Eifer und Schriftführerin Claudia Jung sowie ihren Vertretern. Während der Corona-Krise hat sich der Vorstand regelmäßig über Telefon und E-Mail ausgetauscht. Die ausgefallene Mitgliederversammlung des Vereins soll im Herbst nachgeholt werden. www.dg-honsberg.de

Die „Step Twins“ mit Wolfgang Scheelen und das Duo „Nightshake“, bestehend aus den Musikern Teneja Skrget und Rick Derman, werden also erst im Sommer 2021 nach Honsberg kommen. Für die Dorfgemeinschaft und die jahrelange Tradition der Jazz-Matinees ist diese Pause hoffentlich einmalig.

Für die Dorfgemeinschaft Honsberg sind nicht nur die Konzerte, sondern auch die Vermietung des Dorfhauses als Einnahmequelle weggefallen. Im Moment bestehen die Einnahmen des Vereins ausschließlich aus Mitgliederbeiträgen sowie aus Spendengeldern, für die der Vorstand in der Krise sehr dankbar ist.

„Unsere Unterstützer halten uns weiterhin die Treue, obwohl sie teilweise selber von der Krise betroffen sind. Dass wir weiterhin Spenden erhalten, ist einfach toll und hilft unserem Verein“, sagt Christoph Konrad. Er hofft im Moment darauf, dass die Comedy-Show im Herbst stattfinden kann, zu der drei Comedians in das Dorfhaus kommen sollen. Organisiert wird die Show von Ingo Schwarz, Linda und Jens Matthey, die auch unter dem Namen „Comedy to go“ bekannt sind. Sie sind auch für die große Rader Comedy-Show zuständig, die aufgrund der Pandemie ebenfalls einen neuen Termin finden musste. Im Moment stehen die Organisatoren mit den Künstlern in Kontakt.

Christoph Konrad setzt für die Comedy-Show auf den Faktor Zeit. „Bis zum Herbst haben sich einige Umstände vielleicht wieder normalisiert, sodass die Show in unserem Dorfhaus stattfinden kann. Bis dahin kann noch einiges passieren“, sagt er. Nachholen will der Vorstand die ausgefallene Mitgliederversammlung, die eigentlich am Anfang des Jahres stattfinden sollte, aber aufgrund der Pandemie abgesagt werden musste. Die Versammlung soll im Herbst, unter strengen Hygienevorschriften und mit genug Abstand aller Teilnehmer, nachgeholt werden.