Schlagermusik in Radevormwald Judith und Mel: „Konzert findet auf jeden Fall statt“

Das Konzert findet statt am Sonntag, 5. März, im Bürgerhaus, Schlossmacherplatz. Einlass ist ab 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Der Erlös soll, wie auch schon im Oktober vorgesehen, aufgeteilt werden. Es fließt zu 50 Prozent an die JMS Kinderhilfe, Judith, Mels und Sannys gemeinsame Stiftung, sowie zu 50 Prozent an den örtlichen Verein Rade Integrativ.