Konzert in Radevormwald : Musikalische Reise durch die Filmwelt

Radevormwald Der Männergesangverein Hahnenberg sowie der gemischte Chor Germania Hohenplanken gingen am Sonntagnachmittag gemeinsam auf große Reise. Ziel war die bunte Filmwelt aus mehreren Jahrzehnten.

Wunderbare Filmmusik und Lieder erklangen am Sonntagnachmittag in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Stadt. Der Männergesangverein Hahnenberg und sein befreundeter Chor „Germania Hohenpanken“ aus Halver hatten wieder mitten ins musikalische Herz vieler Chorgesangfreunde getroffen.

Diesmal war es die Filmmusik, die hier begeisterte. Wiegende oder im Takt nickende Köpfe war in den Stuhlreihen häufig zu sehen. Bekanntes Liedgut, das einst Filme bereicherte und heute als beliebte „Evergreen“ gelten, war das Motto. Die Idee zu einem Gemeinschaftskonzert mit Filmmusik war den beiden Chorleiter Frank Scholzen und Ingo Reich gekommen. „Wir stehen immer in sehr engem Kontakt zum Chor Germania Hohenplanken. Da lag es nahe, wieder einmal ein Konzert mit Liedern für jeden Geschmack zu gestalten. Beide Chorleiter haben die Stücke ausgewählt und wir Sänger sind gleich in die Proben eingestiegen“, fasste Pressesprecher Thomas Dietz zusammen.

Als Solistin, eingerahmt von kräftigen Männerstimmen, zeigte sich Stefanie Wollitschek. Die zweite Vorsitzende des Chorverband Bergisch Land Remscheid hatte sich ebenfalls der Filmmusik verschrieben. Gemeinsamer Gesang der Chöre gab es auch zu „Conquest of Paradise“ wie später zu „Time to say goodbye“ mit deutschem Text. Für die gemeinschaftlichen Lieder hatten die beiden Chöre jeweils nur eine gemeinsame Probe in Halver und in Radevormwald. Die Zuhörer zeigten ihre Begeisterung durch tosenden Applaus und Bravo-Rufen.