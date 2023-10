Konzert in Radevormwald Kirchenkonzert entführt in „Himmel und Hölle“

Das international besetze Ensemble besteht aus führenden Musikern der „Alte-Musik-Szene“. Hervorgegangen ist es aus den Salzburger Seminaren von Nikolaus Harnoncourt, einem Pionier der historischen Aufführungspraxis. Die Musiker spielen auf historischen Instrumenten. Der Name des Ensembles bedeutet „So machen wir es!“ und steht für eine individuelle Herangehensweise an das Repertoire und die Interpretation – abseits des musikalischen Mainstreams. Von Musik der Renaissance über Werke des Barocks bis zu zeitgenössischer Kammermusik reicht die Spannweite. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Wiederaufführung von Barockopern. Gastspiele haben die Musiker über Deutschland hinaus nach Österreich, in die Schweiz und nach Luxemburg geführt. Die Solisten sind Stephanie Krug (Sopran) und Lorenz Eglhuber (Oboe), die Leitung hat Hans Huyssen (Cello).