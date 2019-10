Konzert in Radevormwald : Feuerwehrorchester spielt beim Herbstkonzert seine Paradestücke

Ein neues Bariton-Saxophon konnte dank der Sparkasse angeschafft werden. Darüber freuen sich Regina Nickisch, Vorsitzende des Orchester-Fördervereins und Musiker Lasse Hocker. Rechts: Michael Scholz (Sparkasse). Foto: Feuerwehrorchester

Radevormwald Die Musiker präsentieren in ihrem Programm neben Klassikern aus Pop und Film-Soundtracks auch jene Stücke, mit denen sie bei Wertungsspielen Gold holten.

Das Feuerwehrorchester Radevormwald lädt für Samstag, 9. November, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) zum traditionellen Herbstkonzert ins Bürgerhaus ein. Die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Federico Ferrari haben ein abwechslungsreiches Programm aus Werken der sinfonischen Blasmusik, aus Pop und Filmmusik zusammengestellt. Um Snacks und Getränke kümmert sich die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes in Dahlhausen.

Das Orchester hat gerade bei Landeswertungsspielen in Haltern am See mit „Ivanhoe“ von Bert Appermont und „Call of the Clans“ von Kevin Houben bei Wertungsspielen des Landesfeuerwehrverbandes eine Goldmedaille gewonnen und sich damit für das Bundeswertungsspiel im September 2020 in Freiburg qualifiziert. Diese beiden Werke wird das Orchester natürlich beim Herbstkonzert dem Radevormwalder Publikum präsentieren. Gespielt werden zudem Werke des amerikanischen Robert Sheldon und „Imagasy“ von Thiemo Kraas.

Deutschsprachige Pop-Erfolge aus den 1980ern sind eine weitere musikalische Sparte, die das Feuerwehrorchester in seinem Programm aufgreift. Abgerundet wird das Programm schließlich mit einem Einblick in das Schaffen des Filmkomponisten Alan Silvestri, der so bekannte Filme wie „Forrest Gump“, „The Avengers“, „Der Polar Express“, „Nachts im Museum“ und „Zurück in die Zukunft“ vertont hat.

Karten für das Konzert am 9. November gibt es ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen bei PBS Schwanz, Optik Strunk, in der Stadtbücherei (Erwachsene zehn Euro, Schüler fünf Euro) und an der Abendkasse (Erwachsene zwölf Euro, Schüler sechs Euro). „Herzlich bedanken möchte sich das Orchester bei der Bürgerstiftung der Sparkasse für die jahrelange Unterstützung der Vereinsarbeit. Dank des Zuschusses der Bank konnte ein neues Baritonsaxophon für das Orchester angeschafft werden“, heißt es in einer Pressemitteilung.

(s-g)