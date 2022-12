Verkehrspolitik in Radevormwald Konzept rät zu Tempo 30 für Innenstadt

Beispielhaft nannte Rischbieter unter anderem Lichtsignalanlagen, die nicht barrierefrei sind: An der Kaiser- und Blumenstraße etwa fehlen abgesenkte Bordsteine an den Einmündungen. Auch fehlende Sitzgelegenheiten auf dem Weg in die Innenstadt, die allgemein die Aufenthaltsqualität verbessern würden, wie etwa auf der Kaiser- und Lessingstraße, haben die Planer festgestellt. Ebenfalls verbesserungswürdig sind zahlreiche Bushaltestellen, unter anderem die am Rathaus. Hier ist laut Planer der Seitenbereich zu schmal, außerdem fehlen Sitzmöglichkeiten. Statt einer Bucht, wie derzeit vorhanden, schlagen die Planer vor, den Bus direkt an der Fahrbahn halten zu lassen. Das schaffe Platz für ein Wartehäuschen mit Sitzgelegenheiten und führe dazu, dass der Verkehr hier verlangsamt werde. Ein wesentlicher Vorteil auch für den Radverkehr, der in der Innenstadt gefördert werden soll.