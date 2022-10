Politik in Radevormwald : Unverständnis beim Linken Forum

Politik in Radevormwald

Radevormwald Fritz Ullmann kritisiert die Haltung anderer Parteien zum „Runden Tisch gegen Rechts“. Man könne Links und Rechts nicht einfach gleichsetzen, erklärt er.

Die Resonanz fiel aber größtenteils ablehnend aus. Der Tenor: Das Linke Forum als Partner der vom Verfassungsschutz als linksextremistisch betrachtet MLPD sei kein geeigneter Partner für ein solches Bündnis. Stattdessen wollen mehrere Parteien in Zusammenarbeit mit der Verwaltung ein Bündnis aufstellen, dass sich gegen jede Form von politischem Extremismus wenden soll (unsere Redaktion berichtete).

Fritz Ullmann hält einen solchen „Runden Tisch gegen Extremismus“ für einen Irrweg, denn die Gleichsetzung von Links und Rechts sei falsch: „Linke Bewegungen und Organisationen streben mehr Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit an. Rechte Bewegungen dagegen streben maximale Ausbeutung der Menschen durch Unterdrückung an; durch militärische Autorität im In- und Ausland, durch Gewalt und Zwangsarbeit.“