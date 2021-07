Oberbergischer Kreis : Kontrollen zum islamischen Opferfest

Als Opfertiere werden vorrangig Schafe oder Rinder geschlachtet. Ein Teil des Opferfleisches verbleibt im Haus, ein Teil wird an Nachbarn, bedürftige Verwandte und an Arme verteilt. Foto: BilderBox / Erwin Wodicka/BilderBox.com

Radevormwald In dieser Woche werden nach islamischer Tradition zahlreiche Tiere geschlachtet. Auch im Oberbergischen Kreis wird dieser Brauch gepflegt, allerdings nach den Regeln, die von den Behörden dazu festgelegt wurden.

Von Dienstag bis Freitag dieser Woche findet das alljährliche Islamische Opferfest Kurban Bayrami statt. Es ist das höchste islamische Fest und bezieht sich auf die Geschichte des Propheten Ibrahim (Abraham): In dem Moment, als der Sohn des Propheten geopfert werden sollte, stieg vom Himmel ein Widder herab mit dem Befehl Gottes, ihn anstelle seines Sohnes zu opfern. Das Schlachtopferfest wird auch „großes Fest“ genannt, im Gegensatz zum „kleinen Fest“ am Ende des Ramadan. Im gedanklichen Mittelpunkt des Opferfestes stehen die Hingabe des Menschen an Gott und das Vertrauen auf seine Barmherzigkeit. Muslime sehen in diesem Fest eine Art Vorerlebnis der Auferstehung.