Vortrag in Radevormwald : Konflikte zwischen Eltern und Kindern sofort aufarbeiten

Radevormwald „Kinder werfen ihren Eltern oft mangelnde Emotionalität oder Liebe vor. Meistens ist der Streitgrund, dass Kinder sich untereinander ungerecht von ihren Eltern behandelt fühlen. Nicht nur in der Kindheit, sondern dann später auch beim Erbe.“ Das sagt Dorothee Döring.

Sie ist Expertin auf dem Gebiet der Versöhnung. Sie hat Bücher über die Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern geschrieben. In einem konzentriert sie sich auf das Thema der Versöhnung. Unter dem Titel „Späte Versöhnung: Auseinandersetzung mit den Eltern“ ist sie auf Einladung der Diakonie Radevormwald und des evangelischen Kirchenkreises Lennep ins Paul-Gerhard-Haus gekommen, um über dieses Thema zu referieren und aus ihrem Buch zu lesen.

Dass Eltern-Kind-Beziehungen oft schwierig sind und häufig im Streit auseinandergehen, ist bekannt. Dorothee Döring hat sich mit den Ursachen beschäftigt. Dass es zu Vorwürfen kommt, habe oft etwas damit zutun, dass Eltern und Kinder eine unterschiedliche Generation repräsentieren. „Der Zeitgeist zwischen diesen Generationen ist groß und die Rollenverständnisse ganz anders. Wer sich nicht in den anderen hineinversetzt, wird an der Kommunikation und der Versöhnung scheitern.“

Dorothee Döring rät allen Eltern und Kindern, Probleme nicht zu verschweigen, sondern das Gespräch zu suchen. Konflikte können nur in einem Akt der Auseinandersetzung gelöst werden. „Eine Versöhnung ist nicht immer leicht, sondern oft ein langwieriger Prozess. Man muss nach dem Ursprung des Zerwürfnisses suchen und die Altlasten aufarbeiten. Die Annäherung funktioniert durch Toleranz und einen Perspektivenwechsel.“

In ihrer Arbeit als Beraterin und Autorin hat Dorothee Döring miterlebt, dass die Versöhnung oft dann stattfindet, wenn die Eltern kurz vor ihrem Tod stehen. Die Eltern-Kind-Beziehungen sind aber nicht abgeschlossen, sobald die Eltern verstorben sind. Die Probleme, die sich aus diesen gestörten Beziehungen ergeben können, begleiten die Kinder oft ihr gesamtes Leben.

„Ich kenne viele Menschen, die diese Konflikte erst spät aufarbeiten und die Probleme dann an ihre eigenen Kinder weitergeben“, sagt Irmgard Hannoschök von der Diakonie im Kirchenkreis Lennep. Sie ist in der Suchtberatung tätig und trifft in diesem Feld häufig auf gestörte Eltern-Kind-Beziehungen.