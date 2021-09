Kirche in Radevormwald : Konfirmationsfeier in der Dorfkirche in Remlingrade

Konfirmationsfeier in der Dorfkirche in Remlingrade

In der Dorfkirche in Remlingrade leitete Pfarrer Albrecht Keller (links) den Gottesdienst. Foto: Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau

Radevormwald Bei einem Gottesdienst in der Dorfkirche in Remlingrade wurden neun Mädchen und Jungen unter die erwachsenen Gemeindemitglieder aufgenommen. Pfarrer Albrecht Keller hatte die Leitung.

Am vergangenen Sonntag wurden in der Dorfkirche in Remlingrade Konfirmandinnen und Konfirmanden bei einem Gottesdienst in den Kreis der erwachsenen Gläubigen aufgenommen. Die Leitung hatte Albrecht Keller, Pfarrer der evangelischen Gemeinde Remlingrade-Dahlerau. Die Komfirmation feierten bei diesem Anlass Florian Brzezina, Jonas Brzezina, Tom-Eliah Fricke, Emma Sofie Holberg, Erik-Leonhardt Holberg, Eva-Leoni Holberg, Mael Lunas Röttger, Emma Louise Schmidt und Mirko Tenhumberg.