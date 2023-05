Kirchengemeinde in Radevormwald Sieben Jugendliche feierten ihre Konfirmation

Die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald hat in den vergangenen Jahren rund um die Konfirmation neue Projekte angestoßen. So zieht nunmehr jeder Jahrgang junge Bäume heran, die dann auf einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft Rädereichen, das der Gemeinde gehört, eingepflanzt werden (unsere Redaktion berichtete). Für jeden Konfirmanden-Jahrgang soll dabei eine eigene Baumart gewählt werden. Auch bei den Koch-Workshops, die von der Kirchengemeinde mittlerweile veranstaltet werden, waren die Konfirmanden bereits vertreten.