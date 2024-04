Kirchen in Radevormwald Gemeinde feiern Konfirmation gemeinsam

Die drei landeskirchlichen evangelischen Kirchengemeinden in Radevormwald wachsen zusammen, und das zeigte sich auch am vergangenen Wochenende bei den Konfirmationsfeiern. Bei den beiden Feiern in der lutherischen Kirche an der Burgstraße wurden sowohl Jugendliche der lutherischen wie der reformierten Gemeinde konfirmiert, ebenso jene der evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau. Die Leitung hatte jeweils Pfarrer Philipp Müller.