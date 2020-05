Reformierte Gemeinde Radevormwald : Überraschungsgeschenke für die Konfirmanden

Radevormwald Das Leitungsgremium des Presbyteriums hat kleine Überraschungen für die Konfirmanden vorbereitet, dieren Konfirmation wegen der Corona-Krise auf den 27. September verschoben werden musste.

Eigentlich hätten am vorigen Sonntag die 18 Konfirmandinnen und Konfirmanden der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde konfirmiert werden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Konfirmation in der Kirche am Markt jedoch auf Sonntag, 27.September, verschoben.