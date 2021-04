Katholische Kirchengemeinde St. Marien : Kommunion bedeutet Stärkung

Radevormwald Sieben Mädchen und Jungen feiern mit Diakon Burkhard Wittwer ihr großes Fest.

Im katholischen Seelsorgebereich Rade-Hückeswagen wurde am Sonntag Erstkommunion gefeiert – wegen Corona getrennt voneinander. Während es sonst immer eine große, gemeinsame Feier gab, sind es 2021 in beiden Städten sieben Feiern, um das Infektionsrisiko gering zu halten. „Die Familien konnten sich Termine aussuchen, der Großteil der Rader Familien hat sich für den letzten Termin am 26. September entschieden, etwas weniger für den dritten Termin am 13. Juni“, sagte Diakon Burkhard Wittwer.