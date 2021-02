Politik in Radevormwald : Wenn die Ratssitzung auf dem Tablet läuft

Radevormwalder Ratsmitglieder im Livestream – das geht nur mit Einwilligungerklärung. Foto: Fotos: dpa, Flora Treiber | Montage: Ferl

Radevormwald Im laufenden soll eine Entscheidung über das Streaming von kommunalen Sitzungen fallen. Finanzmittel dafür stehen bereits im Haushaltsentwurf. Es gibt Unterstützer und skeptische Stimmen.

Wer in diesen Zeiten als interessierter Bürger eine Auschuss- oder Ratssitzung in Radevormwald besuchen möchte, der muss eine virensichere Maske tragen, sich sorgsam die Hände desinfizieren, bevor er den Saal des Bürgerhauses betritt und sich außerdem mit Namen, Adresse und Telefonnummer in eine Liste eintragen. Und natürlich bleibt immer ein gewisses Restrisiko einer Corona-Infektion.

Unter diesen Umständen bekommt das schon seit längerem in der Radevormwalder Politik diskutierte Streaming von Ratssitzungen einen neuen Bedeutung. Generell hofft man, auf diese Weise hofft man, mehr Bürger für die Lokalpolitik zu interessieren, die sonst ungern am späten Nachmittag zu einer Sitzung aufbrechen würden. Tatsächlich sind die Besucherreihen in den Sitzungen nie allzu stark besetzt, zudem handelt es meist um den gleichen Personenkreis.

Info In Wuppertal wird es schon gemacht Vorbild Wuppertal Wer sich als Bürger einen Eindruck davon machen möchte, wie ein solches Streaming von Ratssitzungen aussehen könnte, der kann auf der Internetseite der Stadt Wuppertal (www.wuppertal.de) unter dem Stichwort „Rats-TV“ Aufzeichnungen vergangener kommunaler Ausschuss- und Ratssitzungen einsehen.

„Der letzte Stand der Debatte war, dass die Entscheidung auf das neue Jahr verschoben wurde“, blickt Sandra Hilverkus zurück, die Leiterin des Hauptamtes der Rader Verwaltung. Das neue Jahr ist inzwischen da, allerdings ist die Politik durch die Corona-Pandemie derzeit gehemmt. Viele Ausschüsse mussten verschoben werden.

„Es muss sich zeigen, was von den Fraktionen gewünscht wird“, sagt die Amtsleiterin. „Soll die Übertragung per Audio erfolgen oder per Video?“ Die zweite Variante wäre deutlich aufwendiger, denn einfach so in den Raum zu filmen ist nicht möglich. „Teilnehmer der Sitzungen und die Besucher müssten Einwilligungserklärungen unterschreiben“, schildert Hilverkus einen der wesentlichen Punkte. Sollte jemand damit nicht einverstanden sein, müsste die jeweilige Person gepixelt werden – mancher wird sich da an die Retuschierung von Michael Wendler in einer RTL-Show erinnert fühlen.

Was das Finanzielle angeht, so stünde dem Einrichten eines Streamings nichts entgegen, erläutert Sandra Hilverkus. Mittel dafür seien im Haushaltsentwurf eingestellt worden.

„Unsere Fraktion hatte dies ja zuerst angeregt“, erklärt Dietmar Stark, der Fraktionvorsitzende der SPD im Radevormwalder Rat. Stark hält die Übertragung von Sitzungen für ein gutes Mittel, um Bürgern die Lokalpolitik näherzubringen. „Unter den aktuellen Rahmenbedingungen ist es natürlich noch sinnvoller“, sagt der Sozialdemokrat. Was die Frage Audio oder Video angeht, tendiert er eher zum zweiten, „denn die normale Nutzung ist ja heute, auf das Display zu schauen“. Die Übertragung müsse ja nicht perfekt sein oder aus mehreren Kamerawinkeln gefilmt werden. „In anderen Städten der Region wie Wuppertal und Solingen hat man mit dem Streaming schon gute Erfahrungen gemacht“, sagt Dietmar Stark.

Weniger euphorisch sieht Dejan Vujinovic, der Fraktionsvorsitzende der CDU, diese Möglichkeit: „Man muss fragen: Wieviel kostet das? Wieviel bringt es? Wenn jetzt, sagen wir mal, nur zehn Leute im Netz zuschauen, dann muss man überlegen, ob sich der Aufwand lohnt.“

Elisabeth Pech-Büttner verweist auf einen Aspekt, der aus Sicht der Grünen-Fraktion wichtig ist: „Es geht nicht nur um die Live-Übertragung, für uns ist auch wesentlich, dass Bürger, die an dem Tag der jeweiligen Sitzung verhindert sind, die Aufzeichnungen noch einen gewissen Zeitraum lang abrufen und anschauen könne, beispielsweise für ein Vierteljahr.“

Radevormwald ist nicht die einzige Kleinstadt in der Region, in der über ein solches „Rats-TV“ nachgedachgt wird. In Wermelskirchen hatte die AfD-Fraktion im Dezember beantragt, künftig Direktübertragungen zu ermöglichen. Die Stadtverwaltung hatte dies geprüft, war jedoch zu dem Schluss gekommen, dass aus technischen und datenschutzrechtlichen Gründen eine Live-Videoübertragung aus dem Rathaus nicht möglich sei. Zum einen würde der Webserver der Stadt der Datenlast nicht standhalten und zum anderen müsste jedes Ratsmitglied einwilligen.

Der Städte- und Gemeindebund NRW sieht bei dem Thema einige Probleme: „Neben den Vorteilen von Live-Streaming-Angeboten oder Aufzeichnungen ist weiterhin zu bedenken, dass die Ratsarbeit ein kommunales Ehrenamt darstellt. Die Ehrenamtlichen sind rhetorisch nicht genauso geschult und vorbereitet wie Berufspolitiker. Aus diesem Grund könnten bei dem Einen oder Anderen Hemmungen entstehen und die Mitarbeit in der Kommunalpolitik unattraktiver werden. Wegen dieser allgemeinen Bedenken haben sich die kommunalen Spitzenverbände stets gegen eine verbindliche Regelung in der GO NRW ausgesprochen.“