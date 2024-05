Kolpingabend in Radevormwald So viel Hass – wo bleibt die Nächstenliebe?

Herausfordernd ist auch der Text des Psalms 139, der sich unvermittelt vom wunderbaren Loblied auf die Größe Gottes in eine Hasstirade auf die Gegner Gottes wandle. „Das kennen wir heutzutage ja auch. Aber wie kann man an einen so liebenden Gott glauben und gleichzeitig von ihm fordern, alle zu töten, die nicht an ihn glauben?“, sagte Szczurek. Und so stellte der Gemeindereferent die Frage nach dem Zusammenhang von Glauben und Hass. „Interessanterweise sind es vor allem jene Religionen, die an einen Gott glauben, die zu Hass und Intoleranz neigen.“