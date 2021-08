Prozess wegen versuchten Totschlags gegen Radevormwalder : Staatsanwältin plädiert für lange Haftstrafe

Der 7er-BMW kam im ausbetonierten Bachlauf des Uelfebachs zum Liegen. Dass es sich um einen versuchten Totschlag handelte, wurde erst später bekannt. Foto: Feuerwehr Radevormwald

Köln/Radevormwald Am Landgericht wurden Köln die Plädoyers im Prozess gegen einen 39-jährigen Mann aus Radevormwald wegen versuchten Totschlags gegen seinen Bruder gehalten. Die Staatsanwaltschaft fordert achteinhalb Jahre Haft.

Es ist ein unübersichtlicher und undurchsichtiger Prozess gewesen, den die 11. Große Strafkammer am Landgericht Köln zu verhandeln hatte. Auf der Anklagebank saß ein 39-jähriger Radevormwalder, der am 5. Dezember des Vorjahres seinen Bruder unter Einfluss von Alkohol in Dahlhausen zu überfahren versucht hatte. Der Angeklagte stritt die Tat zwar nicht rundweg ab, sagte jedoch, dass er niemals seinen Bruder hätte überfahren wollen, sprach von einer Person, die an seinem Autofenster gestanden sei, eine Waffe in der Hand hatte, woraufhin er in Panik gewendet und den Geschädigten dann überfahren habe.

Im Verlauf der Verhandlung stellte sich jedoch heraus, dass kaum ein Zeuge Substanzielles zur Person des Täters aussagen konnte, und dass vor allem die Familienverhältnisse des Angeklagten, des Geschädigten und der restlichen Familienmitglieder mehr als nur kompliziert zu nennen wären.

Info Beweggründe spielen eine wichtige Rolle Totschlag Für den Straftatbestand des Totschlages sieht der Gesetzgeber eine Haftstrafe von fünf bis 15 Jahren vor. Nur in schweren Fällen kann das Strafmaß höher liegen. Im Unterschied zum Mord liegt beim Totschlag laut juristischer Definition kein niederer Beweggrund wie Habgier, Heimtücke oder die Befriedigung des Geschlechtstriebes vor. Mord wird mit einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe geahndet und verjährt nicht.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Plädoyers gehalten. Den Beginn machte die Staatsanwältin. Sie sah den Sachverhalt grundsätzlich als erwiesen an. Sie schilderte den Angeklagten als von großer Wut über seine Familie beseelt, die in ihm nur das schwarze Schaf gesehen hätten. Betrunken und wütend habe er sich den Wagen seines Onkels genommen, sei zum Bruder gefahren, habe dort aus dem Fenster Beschimpfungen gerufen und sei dann nach Dahlhausen gefahren. Dort habe er sich über seinen Bruder erschrocken, der plötzlich an seinem Fenster aufgetaucht sei, sei losgefahren und habe den Bruder dann überfahren. Der Geschädigte sei dabei schwer verletzt worden und habe auch psychische Folgeschäden erlitten.

Der Angeklagte habe viele Erinnerungslücken angegeben, die im Prozess von der Gutachterin widerlegt worden seien. Denn dazu sei eine deutlich höhere Alkoholisierung nötig gewesen. „Ich halte das für Schutzbehauptungen“, sagte die Staatsanwältin. Der Blutalkoholwert, der nach der Tat gemessen worden sei, habe bei 1,77 Promille gelegen. „Das passt nicht dazu, dass hier immer wieder eine hohe Alkoholisierung angeführt wurde“, sagte die Anklagevertreterin. Auch weitere Angaben des Angeklagten seien wenig plausibel. Als Motiv sehe sie ganz klar die andauernden innerfamiliären Konflikte.

Insofern, und auch weil der Angeklagte voll schuldfähig sei, forderte sie eine Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten sowie eine verpflichtende Suchttherapie.

Ähnlich sah das die Anwältin der Nebenklage. „Wir haben hier eine Tat, die ohne Vergleich ist. Ihr Bruder hat in seiner Aussage verzweifelt nach dem Warum dieser Tat gefragt“, sagte sie. Auch ihr sei das Motiv auch zum Ende der Hauptverhandlung noch immer nicht klar. „Ihr Bruder ist seit der Tat ein gebrochener Mann“, sagte sie. Außerdem erkenne sie den Wunsch der Reue des Angeklagten nicht an, auch weil er sehr oft die Unwahrheit gesagt habe. „Was wir Ihnen objektivierbar nachweisen konnten“, sagte die Anwältin weiter. Sie schloss sich der Forderung der Staatsanwältin ausdrücklich an.

Eine andere Perspektive nahm natürlich die Verteidigerin ein. Sie zeichnete das Bild eines verzweifelten Mannes, der wegen der „Sticheleien seiner Brüder“ den Trost im Alkohol suchte und in seiner Wut und Desorientierung im Auto unterwegs gewesen sei, was ihn dann unter anderem zur Adresse seines Bruders geführt habe, wo er wütende Flüche aus dem Auto gerufen habe. Sie machte deutlich, dass ihr Mandant sich in einem alkoholbedingten und durch Emotionen wie Wut und Todesangst im Moment, als dessen Bruder sich neben dem Auto aufgebaut zu haben, verstärkten Ausnahmezustand befunden habe. „Zu keinem Zeitpunkt hatte mein Mandant im Sinne, jemanden zu verletzen“, sagte die Rechtsanwältin. Sie sehe keinen bedingten Vorsatz – der jedoch nötig sei, um ihren Mandanten wegen versuchten Totschlags zu verurteilen.

Zudem habe er sich der Verhandlung aus eigenen Stücken gestellt und sei von tiefer Trauer und Reue erfüllt. Sie beantragte daher, eine Strafe von nicht mehr als fünf Jahren und die Gelegenheit zur Therapie. „Mein Mandant wünscht sich nichts mehr als sein Leben in den Griff zu bekommen und möglicherweise eine eigene Familie zu gründen“, sagte sie.

Der Angeklagte bekam noch einmal die Gelegenheit, selber das Wort zu ergreifen. Er erklärte noch einmal, dass er seine Tat zutiefst bereue und sich nichts sehnlicher als eine Therapie wünsche.