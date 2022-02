Missbrauchsprozess in Köln : Priester U. gab Seelsorge auch in Rade

Radevormwald/Köln Der ehemalige katholische Priester Hans U. steht derzeit wegen sexuellen Missbrauchs vor dem Kölner Landgericht. Er war auch in Radevormwald tätig. Als Supervisor führte der angeklagte Geistliche Gespräche mit Hospizmitarbeitern.

Ein katholischer Priester, der unter anderem in Gummersbach, Wuppertal und Zülpich tätig war, muss sich derzeit vor dem Kölner Landgericht wegen des Vorwurfs mehfrachen sexuellen Missbrauchs vor Gericht verantworten. So soll er in den 1990er-Jahren seine drei minderjährigen Nichten missbraucht und sich 2011 an einem elfjährigen Mädchen vergangen haben. Inzwischen haben sich weitere mutmaßliche Opfer des heute 71-jährigen Geistlichen gemeldet.