Krankenhäuser in Corona-Zeiten : Klinik-Besuche nur in Einzelfällen möglich

Klinik-Besuche nur in Einzelfällen möglich

Krankenhäuser in Corona-Zeiten

Auch im Sana-Krankenhaus in Radevormwald werden Covid-19-Patienten behandelt. Foto: Sana (Archiv) Foto: Sana

Radevormwald Weil in Radevormwald aktuell viele Infektionen verzeichnet werden, ist man im Sana Krankenhaus bei den Besucher-Regelungen vorsichtig.

Zu den Kliniken im oberbergischen Kreis, in denen Covid-19-Patienten behandelt werden, gehört auch das Sana Krankenhaus in Radevormwald. Doch nicht allein diese Tatsache, sondern die generellen Sicherheitsregeln, die während der Corona-Pandemie gelten, sind für die Mitarbeiter wie die Besucher in diesen Wochen eine Herausforderung. Angehörige dürfen Patienten derzeit nur sehr eingeschränkt besuchen.