Umweltschutz in Radevormwald : Klimamanager wird voraussichtlich im September beginnen

Radevormwald Die Resonanz auf die Ausschreibung der Stelle war groß. Rund 20 Bewerber möchten in Radevormwald für Klimaschutz sorgen.

Die Verwaltungsspitze in Radevormwald ist zuversichtlich, dass die Stelle des neuen Klimamanagers bzw. der -managerin bereits zum 1. September besetzt werden kann. Die Resonanz auf die Ausschreibung der Stelle sei erfreulich gewesen. „Uns haben rund 20 Bewerbungen erreicht“, sagt Bürgermeister Johannes Mans. Sechs Bewerber sind in die engere Wahl gekommen. „Der Personalauschuss wird am kommenden Mittwoch beraten“, kündigt der Bürgermeister an. Angesichts der vielen qualifizierten Bewerber sieht Mans keine Gefahr, dass die Stadt die Stelle nicht besetzen könnte.