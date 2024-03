Löwen-Apotheke in Radevormwald Kleine Kunstwerke im Schaufenster

Damit die Kunstwerke jetzt auch pünktlich zum Osterfest bei den Familien auf dem Kaffeetafel-Tisch glänzen können, dürfen die Mädchen und Jungen ihre Kerzengläser ab kommenden Montag, 25. März, wieder in der Apotheke abholen. „Mal gespannt, was der Osterhase als Überraschung bereithält“, meint Cathrin Schmitz. Denn natürlich schaue sich der Osterhase die Gläser in Ruhe ganz genau an und werde bestimmt eine Kleinigkeit als Gruß da lassen, sagt sie.