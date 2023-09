Gesundheitssport in Radevormwald Kleine Übungen, großer Effekt fürs Wohlbefinden

Tanja Röbke fischt einen der bunten Bälle aus dem Netz. „Es sind kleine Übungen mit großer Wirkung“, sagt die Übungsleiterin. Und dann klemmt sie den weichen Ball unter ihren linken Fuß und lässt ihn langsam kreisen. Was ganz einfach aussieht, schult gleich mehrere Partien des Körpers: „Das Standbein wird trainiert, das Gleichgewicht und der kreisende Fuß“, erklärt Tanja Röbke. Die Übungsleiterin und ihre Kollegin Conny Berghaus haben viele dieser Übungen im Gepäck, wenn sie am Freitagabend in der Turnhalle in der Lessingstraße ankommen.