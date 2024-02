Caritas in Radevormwald Kleiderhilfe verändert ihre Öffnungszeiten

Die Caritas-Kleiderhilfe der katholischen Kirchengemeinde St. Marien und Josef in Radevormwald informiert über geänderte Öffnungszeiten. Aufgrund eines veränderten Kundenaufkommens wird die Kleiderhilfe im Caritashaus an der Hohenfuhrstraße ab sofort montags von 9 bis 12 Uhr öffnen. Am jeweils dem ersten Montag im Monat sind die Mitarbeiterinnen dann auch nachmittags von 15 bis 17 Uhr vor Ort. „Zu diesen Zeiten können Sie wie gewohnt Kleiderspenden etc. bei uns und unseren Mitarbeiterinnen abgeben“, heißt es in der aktuellen Mitteilung. „In dringenden Fällen sind wir über das katholische Pfarrbüro oder eine unserer Mitarbeiterinnen unter der Telefonnummer 0173 52 84833 erreichbar.“ Bislang stand die Kleiderhilfe jeden Montag von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr bereit. Das Angebot gibt es bereits seit dem Jahr 1989. Die Kleiderkammer befindet sich im Untergeschoss des Caritashauses. Erfahrungsgemäß wird Babykleidung sehr nachgefragt, aber auch die Abteilungen mit Kleidungsstücken für Männer und Frauen werden regelmäßig neu bestückt. Das Angebot richtet sich nicht nur an Bedürftige, auch Schüler oder Menschen, die Interesse an Secondhand-Kleidung haben, können hier vorbeischauen. Nachhaltigkeit ist für die Ehrenamtler ebenso wichtig wie das Angebot für Menschen mit knappem Budget.