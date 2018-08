Radevormwald: Kleider für den kleinen Geldbeutel

Sommerkleidung gesucht : Immer viel zu tun in der Kleiderkammer

Sie engagieren sich in der Kleiderkammer (v.l.): Monika Hundeck, Doris Hahmann, Anneliese Zimmermann und Hiltrud Lewandowski. Foto: Sigrid Augst-Hedderich

Radevormwald Auf ehrenamtlicher Basis funktioniert die Kleiderkammer der katholischen Kirchengemeinde St. Marien im Caritashaus. In diesen Tagen mit heißem Sommerwetter sind Tops und kurze Hosen bei den Kunden sehr begehrt.

Im Wäschekorb liegt ein richtiger Glücksfall. Kleinkariert, leichter Stoff, die Hosenbeine kurz. Sommershorts, frisch gereinigt und akkurat gebügelt. Ein ganzer Stapel in voller Pracht. Anneliese Zimmermann kann ihr Glück kaum fassen. „Genau die werden heute so gerne genommen, und nach ihnen wird ständig gefragt“, sagt sie mit leuchtenden Augen. Kurze Hosen sind bei der derzeitigen Hitze schon zum Renner in der Kleiderkammer geworden. „Endlich etwas Nachschub von Sommerkleidung“, freut sich auch Hiltrud Lewandowski. Beide Frauen sortieren am Montagnachmittag die „Neuzugänge“.

Gut erhaltene Kleidungsstücke, gewaschen und gefaltet, werden gerne genommen, egal ob die Kleiderkammer gerade voller Kunden ist oder die Räume über zwei Etagen menschenleer. Letzteres gibt es selten. In der Kleiderkammer der katholischen Pfarrgemeinde St. Marien im Caritashaus an der Hohenfuhrstraße geht es immer sehr lebhaft zu.

Während sich die Bürger die getragene Kleidungsstücke aussuchen und meist gleich auch vor Ort anprobieren, sorgen fleißige Hände bereits für Nachschub. In Kisten, Tüten oder Wannen wird dieser geliefert. Monika Hundeck sortiert fleißig mit. Hand in Hand wird gearbeitet, zugereicht und sortiert. Das Team, zu dem noch drei weitere Frauen gehören und das Anke Kirschey leitet, ist gut eingearbeitet. Offensichtlich rutschen die Damen auch mal gerne in die Rolle eines beratenden Verkäufers. Sie fragen ihre Kunden nach Wünschen, helfen beim Anprobieren und lassen auch mal einen kritischen Blick schweifen, ob dem Herren oder der Dame das gute Stück auch wirklich gut steht.



„Ich komme häufig hierher. Die Frauen sind alle so nett und helfen mir“ sagt Emely. Am Montag steht auch auf ihrer Wunschliste Sommerkleidung. „Die darf ruhig etwas locker sitzen“, rät ihr Doris Hahmann und überreicht eine bunte Bluse. Die wird spontan, ohne Anprobe, genommen. Auch weitere leichte Sommerkleidungsstücke nimmt die Frau mittleren Alters mit nach Hause. Eine ganze Tüte Kleidung für weniger als zehn Euro. „Wir nehmen hier natürlich nur humane Preise. Die Kleidungsstücke sind alle tip-top in Ordnung und tragen manchmal sogar noch ein Ettikett“, berichtet Anneliese Zimmermann aus Erfahrung. Es ist der letzte Verkauf vor der Sommerpause. Da geht leichte Kleidung immer gut, erzählt sie. Selbst gebrauchte Koffer werden genommen. „Wir haben auch schon wärmere Sachen reinbekommen. Mit Blick auf den Herbst eine feine Sache. Aber den Wareneingang können wir nicht beeinflussen. Wir nehmen alles, was kommt“, sagt Anneliese Zimmermann.

Den Frauen geht jedes Mal das Herz auf, wenn ihre Kunden mit strahlenden Augen und gefüllten Taschen die Kleiderkammer im Caritashaus an der Hohenfuhrstraße wieder verlassen. „Die Menschen, die nicht viel Geld in der Tasche haben, freuen sich über unser Angebot und wir letztlich auch“, fasst die Helferin zusammen.