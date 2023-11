Konzert im Kulturbahnhof Halver Johannes Brahms liebte dieses bergische Volkslied

Ein großer Freund dieser zarten Melodie in Moll war kein Geringerer als der Großkomponist Johannes Brahms. Er war von dem Lied so angetan, dass er es als Thema im Andante seiner Klaviersonate Nr. 1 in C-Dur verwendete. Diese Sonate und weitere Klavierwerke von Johannes Brahms spielt die Pianistin Sofia Gülbadamova am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr im Saal des Kulturbahnhofs in Halver. Die Künstlerin gastiert dort im Rahmen der Reihe „Weltklassik am Klavier“. Auf dem Programm stehen neben der erwähnten Sonate auch Klavierstücke aus dem späten Opus 119 und die Variationen Opus 21 über ein eigenes Thema.