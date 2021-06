Abendandacht in Radevormwald : Klassische Musik erklingt in der Martini-Kirche

Kantor Johannes Geßner bei einem „Vocal Summer Camp“ im Juli 2019 in der Evangelischen Stadtkirche in Lennep. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Es erklingen geistliche Vokalwerke der italienischen Spätrenaissance von Emilio de’ Cavalieri und Carlo Gesualdo. Dazu wird Geßner an der großen Beckerath-Orgel mit Improvisationen die alten Werke kommentieren.

Die Martini-Gemeinde in Radevormwald lädt für Samstag, 12. Juni, um 18 Uhr zu einer musikalischen Abendandacht in die Martini-Kirche ein. Es musizieren das Ensemble Sidonia (Bonn) under der Leitung von Kerry Jago, an der Orgel spielt Kreiskantor Johannes Geßner aus Lennep.